Les circonstances liées à la Covid-19 ont permis une réconciliation entre le citoyen et le champ audiovisuel national (M. El Ferdaous)

mercredi, 11 novembre, 2020 à 21:55

Rabat- Les circonstances liées à la crise sanitaire de la Covid-19 ont permis une sorte de réconciliation entre le citoyen et le champ audiovisuel national, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous.

Lors de la réunion de la commission de contrôle des finances publiques à la Chambre des représentants, consacrée à la présentation d’un exposé sur la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et la Société d’études et de réalisations audiovisuelles (SOREAD 2M), M. El Ferdaous a relevé que dans le contexte de cette crise, la valeur de l’information exacte qui va à l’adresse au citoyen a été revue à la hausse à travers la SNRT.

Le ministre a estimé que cette crise sociale et économique constitue une opportunité pour le gouvernement de mettre en œuvre un certain nombre de réformes structurelles, notant que ces dernières comprennent, notamment, la réforme des établissements et des entreprises publics.