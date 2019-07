Les derniers développements de la question du Sahara marocain au centre d’un entretien entre Khalihenna Ould Errachid et la Présidente du parlement ougandais

jeudi, 18 juillet, 2019 à 11:34

Rabat – Les derniers développements du dossier du Sahara marocain ont été au centre d’un entretien, mercredi à Rabat, entre le président du Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS) Khalihenna Ould Errachid, et la présidente du Parlement de la République d’Ouganda, Rebecca Kadaga Alitwala, en visite au Maroc.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont assisté le Secrétaire Général du Conseil, Maouelainin Ben Khallihenna Maouelainin, et le membre Moulay Ahmed Mghizlat, le Président du Corcas a fait un exposé dans lequel il a rappelé la pertinence de la solution mise par le Maroc sur la table des négociations depuis 2007, en indiquant que les Nations Unies et la Communauté internationale dont la famille africaine, en ont reconnu la crédibilité et le réalisme.

Il a souligné que cette solution constitue aussi un exemple politique intéressant pour éviter en Afrique les risques de conflits et de guerre civile, indique le CORCAS sur son site.