M. El Malki s’entretient avec les présidents du parlement et du Sénat de la Thaïlande au sujet de la coopération bilatérale

mardi, 27 août, 2019 à 12:39

La 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), qui débutera mercredi à Yokohama, au Japon, avec la participation de hauts responsables japonais et africains, dont le Maroc, fait le pari de l’approfondissement et l’intensification de la coopération entre ce pays asiatique de premier plan et le continent africain prometteur, en renforçant le partenariat public-privé et en relevant les grands défis du développement dans le continent africain.