M. Mayara s’entretient avec l’ambassadeur des Philippines au Maroc

mercredi, 6 mars, 2024 à 18:39

Une délégation d’opérateurs du tourisme publics et privés, menée par Adel El Fakir, Directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), participe du 5 au 7 mars au Salon international du tourisme de Berlin (ITB Berlin), dans le but de renforcer la présence du Maroc sur le marché allemand, l’un des marchés émetteurs les plus importants en Europe.