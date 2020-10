Parlement: Présentation du PLF-2021, le 19 octobre, en séance conjointe

jeudi, 15 octobre, 2020 à 17:26

Une commission d’inspection et de contrôle composée des autorités locales et des services de sécurité de la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani à Casablanca a saisi, mercredi, 2 tonnes de sacs en plastique destinés à la vente dans les marchés et auprès des commerçants du secteur et d’ailleurs, annonce-t-on de source locale.