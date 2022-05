Le président du Parlement andin souligne l’importance de tirer profit des expériences pionnières du Maroc dans plusieurs domaines

vendredi, 27 mai, 2022 à 22:02

Rabat – Le président du Parlement andin, Fidel Espinoza Sandoval, a souligné l’importance de l’échange et du partage des expériences et de tirer profit des expériences pionnières du Maroc dans divers domaines.

Un communiqué de la Chambre des conseillers indique que M. Espinoza Sandoval a fait part, jeudi à Bogota, lors d’une rencontre avec le représentant de la Chambre des conseillers au Parlement andin, Abdelkader Slama, de sa fierté de voir des membres du Parlement marocain prendre part à l’assemblée générale du Parlement Andin.

M. Espinoza Sandoval a souligné l’importance de la participation marocaine pour échanger et partager les expertises, et tirer profit des expériences pionnières du Maroc en particulier en matière des énergies alternatives, la politique hydraulique, la stratégie nationale d’intégration des migrants et la gestion des questions liées à la migration en général.

Selon le communiqué, le président du Parlement andin qui été accompagné lors de cette rencontre du Secrétaire général de cette organisation régionale, a souligné le rôle pionnier que joue le Parlement marocain en matière de consolidation des relations avec les pays andins, ce qui explique la décision à l’unanimité des composantes de cette instance parlementaire régionale de tenir sa première session hors pays membres, au Royaume du Maroc.

M. Espinoza Sandoval a appelé à saisir l’occasion de la visite du représentant de la Chambre des conseillers au Parlement andin pour s’informer de près et de contribuer à faire connaître les expériences pionnières du Royaume dans plusieurs domaines y compris en matière de gestion des questions liées aux flux migratoires, la politique agricole et les énergies renouvelables.

Pour sa part, M. Slama a salué le niveau des relations exceptionnelles qui lient le Parlement marocain et Parlement andin, soulignant la volonté de la Chambre des conseillers de tirer partie de l’excellence des relations entre les deux institutions législatives en mettant en place des projets communs et une feuille de route aux objectifs clairs.

Il a souligné que l’adhésion du Maroc au Parlement andin s’inscrit dans le cadre du choix stratégique du Royaume dans le domaine de la coopération Sud-Sud sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et vient consacrer les convictions constantes du Royaume concernant l’importance du rôle avant-gardiste que jouent les regroupements régionaux dans un contexte international inédit, en particulier les mutations rapides engendrées par les conséquences négatives de la pandémie de la Covid-19 sur les plans économiques et sociaux.

Il a ajouté que la position du Maroc et son rôle pionnier en matière de renforcement du partenariat Sud-Sud les prédisposent à servir de plateforme d’accès aux continent africain pour les pays andins et l’ensemble des pays d’Amérique Latine.

Il a ajouté que le Parlement marocain avec toutes ses composantes est animé d’une forte volonté de poursuivre l’action avec cette institution parlementaire régionale au service des intérêts communs comme il est disposé à soutenir les projets lancés par le Parlement andin surtout dans les domaines de la gouvernance locale et régionale.

D’après le communiqué, cette rencontre a constitué aussi l’occasion de passer en revue les différents domaines de coopération entre les deux institutions législatives et d’examiner les moyens de mettre en place des mécanismes institutionnels pour tirer profit des grands chantiers de développement ouverts dans le Royaume et les perspectives prometteuses qu’ils offrent pour le renforcement des liens entre les pays andins et les pays africains et arabes.

A rappeler que le Parlement marocain et le Parlement andin ont signé en juillet 2018 au siège de la Chambre des conseillers un mémorandum d’entente visant à mettre en place les canaux de communication et d’interaction parlementaires à travers l’échange de visites, d’expertises, d’expériences, d’informations et de documents.

En vertu de ce mémorandum d’entente, le Parlement marocain jouit du statut de partenaire avancé auprès de cette instance parlementaire.

Le Parlement andin, composé de 25 membres élus soit cinq membres pour chaque pays, a pour mission d’assurer la coordination législative et faciliter l’intégration entre les pays andins à savoir le Chili, la Colombie, le Pérou, l’Equateur et la Bolivie.