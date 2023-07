Une solution durable à la crise alimentaire passe par une stratégie agricole et alimentaire panafricaine (colloque)

vendredi, 7 juillet, 2023 à 16:03

Rabat – “La crise alimentaire, bien qu’elle puisse être temporairement atténuée par une aide extérieure, ne peut être résolue de manière durable qu’à travers une stratégie agricole et alimentaire panafricaine”, ont affirmé, vendredi à Rabat, les présidents des commissions des Affaires étrangères des parlements africains, dans une déclaration finale sanctionnant les travaux d’un colloque parlementaire africain organisé par la Chambre des représentants sur ”la coopération parlementaire africaine face aux défis lancinants”.

Ce colloque de deux jours a abordé trois principaux sujets, à savoir ”la contribution parlementaire en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique”, ”les défis en matière de sécurité alimentaire en Afrique” et ”le rôle des commissions des Affaires étrangères dans la consolidation de la coopération panafricaine”.

A cet égard, les parlementaires africains ont rappelé que la situation alimentaire en Afrique, aggravée par la pandémie de Covid-19 et intensifiée par la détérioration de la sécurité mondiale, “est essentiellement une question de souveraineté alimentaire pour un continent qui compte près de 600 millions d’hectares de terres arables non cultivées, soit 60% du total mondial, et qui a la capacité de nourrir la planète entière”.

Ils ont également exprimé leur “engagement ferme” envers l’unité et l’intégrité du continent africain, “à travers une action législative africaine constructive et positive de manière à relever les nombreux défis dont fait face l’Afrique”, soulignant le rôle fondamental des Parlements africains dans la promotion de la démocratie, des droits de l’Homme, de l’État de droit et de la bonne gouvernance.

Les présidents des commissions des Affaires étrangères des parlements africains ont souligné, dans ce sillage, que la coopération parlementaire africaine constitue un pilier essentiel des efforts des pays du continent pour faire face aux défis actuels “qui sont particulièrement préoccupants pour notre continent, en particulier la question de la sécurité alimentaire et les menaces liées à la paix et à la sécurité”.

Ce colloque, marqué par la participation d’une pléiade de parlementaires, d’experts et de chercheurs, s’inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire, ainsi que l’engagement du Maroc sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion de la coopération et de la solidarité en Afrique.