Visite de travail au Chili d’une délégation parlementaire marocaine sous le signe de la coopération

mardi, 14 janvier, 2020 à 14:07

Santiago- Une délégation parlementaire marocaine effectue du 12 au 15 janvier une visite de travail au Chili à l’invitation de la présidence du Sénat chilien et des organisateurs du Congrès du Futur.

Cette délégation, composée du 4ème vice-président de la Chambre des Conseillers, Abdelkader Salama, du secrétaire de la Chambre et son représentant permanent auprès du Parlatino, Ahmed Lakhrif et de Zerouali Assad, directeur des ressources humaines et financières et des moyens généraux à la Chambre, s’est entretenue, lundi à Santiago, avec Jaime Quintana, président du Sénat de la République du Chili.