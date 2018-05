Le PJD et le PPS s’accordent à renforcer la coordination et la coopération entre les différentes composantes de la majorité gouvernementale

mardi, 8 mai, 2018 à 13:28

Rabat – Le parti de la Justice et du Développement (PJD) et le parti du Progrès et du Socialisme (PPS) ont souligné, lors d’une rencontre de concertation tenue lundi à Rabat, l’importance du renforcement de la coordination et de la coopération entre les deux formations ainsi qu’entre les différentes composantes de la majorité, en vue de réussir l’expérience gouvernementale actuelle.