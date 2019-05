M. Baraka: Une réhabilitation du champ politique s’impose aujourd’hui plus que jamais

dimanche, 26 mai, 2019 à 13:10

Tanger – Le secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a estimé, samedi soir à Tanger, qu’il est nécessaire aujourd’hui plus que jamais d’oeuvrer ensemble pour réhabiliter le champ politique au Maroc et lui redonner la place qui lui sied, et de changer le mode de travail dans ce champ.