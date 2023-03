Des partis politique félicitent SM le Roi pour le Prix de l’Excellence 2022 décerné au Souverain par la CAF et se félicitent de la candidature conjointe du Maroc au Mondial 2030

jeudi, 16 mars, 2023 à 22:04

Rabat – Des partis politiques ont félicité SM le Roi Mohammed VI pour le Prix de l’Excellence 2022 décerné par la Confédération Africaine de Football (CAF) au souverain, se félicitant également de la candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal au Mondial 2030.

Dans leurs communiqués, les partis du Rassemblement National des Indépendants (RNI), du Mouvement populaire (MP) et de l’Union constitutionnelle (UC) ont salué le rôle de leadership de SM le Roi ainsi que la Haute sollicitude dont le Souverain entoure le sport et les sportifs aux niveaux national, continental et international, saluant également l’orientation du Maroc vers des partenariats effectifs avec de nombreux pays amis et voisins, à l’appui de la consolidation des relations économiques, politiques et sportifs.

Ainsi, le RNI présente ses félicitations les plus chaleureuses à SM le Roi suite à l’attribution du Prix de l’Excellence pour l’année 2022 de la CAF au Souverain, un modèle dans le domaine du sport, saluant ”la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure le sport et les sportifs à travers des infrastructures sportives de haut niveau et aussi des investissements importants en faveur des jeunes en général, ce qui a permis un grand essor sportif dans le Royaume”.

Le parti a également salué l’annonce faite par SM le Roi sur une candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030, considérant que ”cette candidature inaugure de nouveaux horizons en faveur d’un partenariat stratégique et représente aussi la consécration d’une nouvelle génération de coopération et de partenariat reflétant la mutualisation des efforts et des potentialités des continents africain et européen”.

De même, le parti du Mouvement populaire a exprimé sa fierté pour l’attribution à SM le Roi de ce prestigieux Prix de l’Excellence décerné par la CAF lors d’une cérémonie organisée à Kigali, la capitale Rwandaise, estimant que cela est ”un geste fort et une reconnaissance des efforts soutenus déployés par le Souverain en faveur des intérêts stratégiques du continent africain, son unité et son développement dans les domaines économique, social, culturel et environnemental, conformément à une vision en faveur de la consolidation de la place de l’Afrique en tant que partenaire majeur dans le nouveau monde.

Réagissant à la candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal au Mondial 2030, le parti note que cela est ”le fruit des efforts de SM le Roi et une consécration de la place qu’occupe désormais le Football national au niveau mondial grâce aux efforts remarquables de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) ainsi que l’ensemble des composantes de la sélection nationale et des supporters marocains”.

De son côté, le parti de l’Union constitutionnelle a présenté ses félicitations les meilleures à SM le Roi pour ”ce couronnement qui représente une reconnaissance internationale du rôle majeur de leadership du Souverain en Afrique, non seulement dans le domaine sportif mais également sur le plan de la promotion d’un développement tous azimuts du continent africain à travers une vision sage et clairvoyante et un partenariat à visage humain au profit de tous.

Concernant la candidature conjointe au Mondial 2030 du Maroc aux côtés de l’Espagne et du Portugal, le parti relève qu’il s’agit ”d’un fait sans précédent dans les annales du Football, un tournant impulsé avec maestria par SM le Roi à même d’inaugurer une nouvelle perspective en faveur d’un réel partenariat basé sur la complémentarité entre l’Afrique et l’Europe et qui s’inspire des valeurs humanitaires et civilisationnelles communes dans les deux rives de la Méditerranée.