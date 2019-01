Le SG du PPS rencontre à Bruxelles des députés européens

mercredi, 9 janvier, 2019 à 23:39

Une patrouille de police était intervenue pour arrêter le mis en cause à son domicile à Hay El Wahda, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que le suspect, qui faisait l’objet d’un avis de recherche pour des crimes de coups et blessures à l’arme blanche, et quatre de ses compagnons ont affronté les éléments de police avec des jets de pierres.