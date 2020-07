Aid Al Adha: message de félicitations à SM le Roi du DG de l’ISESCO

vendredi, 31 juillet, 2020 à 15:59

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du directeur général de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), Salem Bin Mohammed Al Malik, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, M. Al Malik exprime, en son nom et en celui de l’organisation, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères à SM le Roi, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans davantage de santé et de bonheur.

A cette occasion, le directeur général de l’ISESCO implore Dieu de préserver SM le Roi et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.