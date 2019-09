Communiqué du Cabinet Royal

dimanche, 29 septembre, 2019 à 16:47

Rabat – Voici un communiqué du Cabinet Royal:

“Sa Majesté Le Roi Mohammed VI Que Dieu L’assiste a récemment contracté une pneumopathie bilatérale aiguë d’origine virale.

En conséquence, le médecin personnel de Sa Majesté Le Roi a prescrit un repos médical de quelques jours.

Sa Majesté Le Roi Que Dieu L’assiste avait prévu de se rendre en France, afin de présenter, à titre privé, Ses condoléances à la famille et aux proches du défunt président Jacques Chirac, eu égard aux fortes et profondes relations qui ont toujours lié les deux familles et à l’affection et considération particulières portées par le Souverain à l’endroit de ce grand ami du Maroc.

Sa Majesté Le Roi sera représenté aux obsèques officielles du défunt président Français par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan”.