Communiqué du Cabinet Royal

lundi, 22 mars, 2021 à 19:57

Fès – Voici un communiqué du Cabinet Royal:

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu lundi 22 mars 2021 au Palais Royal de Fès, Mme Zineb El Adaoui, que le Souverain a nommée au poste de Premier Président de la Cour des comptes.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a prodigué à la nouvelle présidente Ses Hautes Orientations, pour qu’elle veille à ce que cette Institution accomplisse ses missions constitutionnelles, particulièrement en matière de l’exercice du contrôle supérieur des finances publiques et dans le domaine de soutien et de protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes”.