Fête du Trône : Message de félicitations à SM le Roi du Président de la République du Cap-Vert

vendredi, 5 août, 2022 à 19:09

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Cap-Vert, M. José Maria Pereira Neves, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Pereira Neves exprime, au nom du peuple capverdien et en son nom propre, ses plus sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de succès pour SM le Roi et le peuple marocain, ainsi que de prospérité pour le Royaume frère.

Il saisit également cette heureuse occasion pour exprimer au Souverain sa volonté de “continuer à renforcer et à approfondir nos liens d’amitié, de solidarité et de coopération dans des domaines mutuellement avantageux, au bénéfice de nos pays et de nos peuples”.