Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Gouvernement rwandais

mardi, 4 août, 2020 à 0:05

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Gouvernement rwandais, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le Gouvernement de la République du Rwanda adresse au Souverain, au gouvernement et au peuple marocains, ses vœux les plus ardents de prospérité, de bien-être et de bonne santé.

Le Gouvernement rwandais saisit cette occasion pour renouveler au gouvernement du Royaume du Maroc son attachement à l’approfondissement de la coopération stratégique entre les deux pays.