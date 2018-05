Fondation Mohammed V pour la Solidarité: SM le Roi lance à Rabat les travaux de construction d’un Centre de Formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables

jeudi, 17 mai, 2018 à 16:42

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a procédé, jeudi au quartier Akkari à Rabat, au lancement des travaux de construction d’un Centre de Formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables, imprégnant une forte impulsion aux projets et programmes de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans la région.

Ce projet illustre l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain à la formation des jeunes, particulièrement ceux issus de familles précaires, ainsi que Sa ferme volonté d’associer cette frange de la société aux différentes réformes initiées au niveau du Royaume, et d’en favoriser l’accès à différents mécanismes et moyens d’intégration sociale et d’insertion professionnelle, notamment à travers des formations qualifiantes dans des créneaux porteurs d’emplois.

Il vient aussi conforter la volonté royale de promouvoir l’utilisation d’équipements fonctionnant à base d’énergies renouvelables, l’objectif étant d’optimiser l’exploitation des ressources naturelles du Maroc, de préserver son environnement, de pérenniser son développement économique et social, et d’assurer l’avenir des générations futures.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 8 millions de dirhams, le futur Centre, qui sera érigé sur un terrain de 1.700 m2, offrira des formations professionnelles à environs 400 stagiaires par an dans des métiers de la maintenance d’équipements électrique, thermiques et de climatisation, et de matériels utilisant les énergies renouvelables.

Pour ce faire, ce projet devra disposer d’ateliers d’installation électrique, de maintenance industrielle, d’installation d’équipements sanitaires et thermiques, de froid commercial et climatisation, et d’énergies renouvelables, ainsi que des salles de cours, d’informatique et une bibliothèque.

Le Centre de Formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables, qui sera réalisé dans un délai de 12 mois, est le fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail qui assurera également la gestion et l’encadrement pédagogique.

Ce nouveau projet solidaire vient ainsi consolider les différentes actions engagées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et qui s’assignent pour principaux objectifs l’amélioration des conditions de vie des citoyens et la valorisation des potentialités des jeunes, véritable richesse de la Nation.