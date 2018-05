La santé pour tous, une priorité nationale

mercredi, 16 mai, 2018 à 17:19

Rabat – L’accès équitable des citoyens aux soins de santé est un principe qui a été érigé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en priorité nationale, dans une vision globale de développement humain durable, global et intégré.

En témoigne l’inauguration mercredi par le Souverain de l’Hôpital préfectoral «Prince Moulay Abdellah» de Salé qui traduit également la place de choix qu’accorde Sa Majesté le Roi à la promotion du secteur de la santé et Sa volonté de l’inscrire parmi les grands chantiers essentiels du pays.

En effet, le Souverain n’a eu de cesse de multiplier les initiatives et les gestes pour une prise en charge optimale des personnes souffrant de maladies chroniques, une amélioration de la santé des personnes à besoins spécifiques, des personnes âgées, des femmes et des enfants, et une démocratisation de l’accès aux soins de santé dans le cadre d’une politique de proximité.

Ses efforts constants ont participé au renforcement continu de la carte sanitaire du Royaume qui compte actuellement cinq Centres Hospitaliers Universitaires (Ibn Sina de Rabat, Ibn Rochd de Casablanca, Mohammed VI de Marrakech, Hassan II de Fès, et Mohammed VI d’Oujda), plus de 2.100 établissements de soins de santé primaires (831 Centres de santé urbains et 1.270 centres de santé ruraux), 148 hôpitaux (21.692 lits), 10 hôpitaux de psychiatrie (1.146 lits), et 106 Centres d’hémodialyse (1.995 appareils de dialyse).

Pour accompagner cet élan de développement du secteur de la santé et assurer à tout un chacun le droit aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et au développement durable plusieurs initiatives ont été lancées, notamment le Régime d’assistance médicale «RAMED», le plan national de prise en charge des urgences médicales, et la stratégie nationale pour la promotion de la santé mentale.

S’y ajoute, le projet d’élaboration d’une charte nationale de la santé qui se doit de placer le citoyen au cœur du système de santé, de préserver les réalisations, de redresser les dysfonctionnements, de trouver les voies et moyens de dépasser les contraintes, d’esquisser des perspectives d’avenir prometteuses, et de mettre à la disposition des citoyennes et des citoyens des prestations de haute qualité.

Toujours dans la cadre du développement du secteur de santé et de la démocratisation de l’accès aux soins, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité mène un programme d’action destiné à soutenir le secteur médical national, à conforter l’offre existante par le biais de mécanismes novateurs et à améliorer l’accès aux soins des populations défavorisées ou enclavées.

Parmi les projets initiés et programmes par la Fondation, il y a lieu de citer les “Centres médicaux de proximité – Fondation Mohammed V pour la Solidarité”, les centres médicaux de proximité spécifiques, le programme de prise en charge sanitaire des personnes à besoins spécifiques ou des populations souffrant de problématiques de santé particulières, le programme national de lutte contre les conduites addictives et le programme des caravanes mobiles médicales.

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui célèbre cette année son 13è anniversaire, participe, elle aussi, à cet effort national de «la santé pour tous» en veillant, à travers ses différents programmes, à l’amélioration de l’accès des personnes en situation de précarité aux services sociaux de base, notamment sanitaires

Empreinte des valeurs d’humanité, l’action du Souverain s’est de tout temps fixée pour objectif de garantir aux citoyens les conditions sanitaires qui leur permettent de contribuer, pleinement et de manière efficiente, aux activités productives et au développement de leur société.