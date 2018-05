Le directeur général de l’ISESCO félicite SM le Roi à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan

jeudi, 17 mai, 2018 à 10:05

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du directeur général de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), Abdulaziz Othman Altwaijri, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le directeur général de l’ISESCO exprime ses félicitations à SM le Roi, priant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Souverain, la Famille royale, le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans davantage de quiétude, de bien-être et de bénédiction.

M. Altwaijri implore le Tout-Puissant de préserver SM le Roi afin de réaliser sous Sa conduite éclairée davantage de progrès et de prospérité au Royaume et de garder le Souverain en tant que soutien à l’action islamique commune et aux causes du monde islamique.