Les conventions relatives aux programmes de valorisation des anciennes médinas de Marrakech, Fès et Rabat et à la 3ème phase du programme d’habitats menaçant ruine de la médina de Casablanca

lundi, 14 mai, 2018 à 17:36

Rabat – Voici les conventions signées lundi au Palais Royal de Rabat sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et ayant trait aux programmes de valorisation des anciennes médinas de Marrakech et de Rabat, au programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès, et à la 3ème phase du programme d’habitats menaçant ruine qui fait partie intégrante du programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Casablanca.

Le premier document signé est une convention de partenariat et de financement relative au programme de mise en valeur de la médina de Marrakech. Elle a été signée par M. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, M. Abdelahad Fassi Fihri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, M. Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, M. Mohamed Laaraj, ministre de la Culture et de la Communication, et Mme Nezha El Ouafi, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, chargée du Développement durable.

Cette Convention a également été signée par M. Abdelouahed Kabbaj, président du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, M. Mohamed Sabri, wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech par intérim, M. Ahmed Akhchichen, président du conseil régional de Marrakech-Safi, M. Mohamed Larbi Belkaid, président du conseil communal de Marrakech, M. Mohamed Fouad Houri, président de la commune El Mechouar-Al kasbah Marrakech, M. Badr Kanouni, président du directoire du Holding Al-Omrane et M. Imad Berrakad, directeur général de la Société marocaine de l’ingénierie touristique.

Le deuxième document est une convention de partenariat et de financement relative au programme complémentaire de mise en valeur de la médina de Fès. Elle a été signée par MM. Abdelouafi Laftit, M. Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Abdelahad Fassi Fihri, M. Mohamed Sajid, M. Mohamed Laaraj, et M. Abdelouahed Kabbaj.

Elle a également été signée par MM. Said Zniber, Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Driss Azami Idrissi, président du conseil communal de Fès, Driss Daoudi, président de la commune El Mechouar-Fès El Jadid, Imad Berrakad, et Mohamed Fouad Serghini, directeur général de l’Agence de réhabilitation de la ville de Fès.

La troisième convention est relative à la 3ème phase du programme d’habitats menaçant ruine qui fait partie intégrante du programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Casablanca. Elle a été signée par MM. Abdelouafi Laftit, Mohamed Sajid, Abdelouahed Kabbaj, Abdelkébir Zahoud, Wali de la région de Casablanca-Settat, Gouverneur de la préfecture de Casablanca, et Mohamed El Aouzai, gouverneur, directeur de l’Agence urbaine de Casablanca.

Le quatrième document signé est une convention de partenariat et de financement ayant trait au programme de mise en valeur de la médina de Rabat. Elle a été signée par MM. Abdelouafi Laftit, Abdelouahed Kabbaj, Mohamed Mhidia, Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, et Abderrahman Ifrassen, directeur