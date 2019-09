Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de l’artiste Mohamed Khadi

mardi, 3 septembre, 2019 à 17:14

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste Mohamed Khadi, décédé lundi à Rabat à l’âge de 72 ans des suites d’une longue maladie.

Dans ce message, le Souverain exprime aux proches du regretté, aux membres de sa famille artistique nationale et à l’ensemble de ses amis et ses fans, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la perte de cet artiste talentueux, reconnu pour sa créativité et sa grande contribution au théâtre et au cinéma marocain, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

SM le Roi dit partager les sentiments de la famille du défunt suite à cette perte douloureuse inscrite dans le destin imparable de Dieu, implorant le Très-Haut de rétribuer amplement le regretté pour ses actions louables et de l’accueillir en Son vaste paradis parmi les serviteurs vertueux.