Message de félicitations à SM le Roi du Président de la République du Laos à l’occasion de la Fête du Trône

mercredi, 5 août, 2020 à 15:49

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République démocratique populaire du Laos M. Bounnhang Vorachith, à l’occasion du 21-ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Vorachith exprime, au nom du peuple laotien et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur au Souverain et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain ami.

Le Président du Laos se dit convaincu que les relations d’amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République démocratique populaire du Laos vont se développer et s’approfondir davantage dans les prochaines années, et ce en faveur de l’intérêt commun des deux nations.