Le Président de la Guinée Bissau félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

lundi, 3 août, 2020 à 23:22

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la Guinée-Bissau, M. Umaro Sissoco Embaló, à l’occasion du 21è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Sissoco Embaló présente, au nom du peule bissau-guinéen et en son nom personnel, ses meilleurs vœux à Sa Majesté le Roi, à SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, à SAR le Prince Moulay Rachid et à tous les membres de la Famille royale, ainsi qu’à l’ensemble du peuple marocain.

A cette occasion, le Président Bissau guinéen réaffirme au Souverain sa détermination à maintenir et à renforcer les excellents liens d’amitié et de coopération existant entre la République de Guinée-Bissau et le Royaume du Maroc.