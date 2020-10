Le Président tunisien félicite SM le Roi à l’occasion de l’Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Al-Charif

mercredi, 28 octobre, 2020 à 21:09

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République tunisienne, M. Kaïs Saïed, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Al-Charif.

Dans ce message, le Président tunisien exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé au Souverain et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère, sous la sage conduite de SM le Roi.

Le Président tunisien a également imploré le Tout-Puissant de couronner de succès les efforts communs des deux pays frères au service de la consolidation de leurs liens de fraternité et du renforcement des relations de coopération distinguées entre leurs deux peuples frères.