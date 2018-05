SM le Roi, Amir Al-Mouminine, inaugure à Salé la «Mosquée SA la Princesse Lalla Latifa» et y accomplit la prière du vendredi

vendredi, 18 mai, 2018 à 12:45

Salé-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, a procédé, vendredi à Hay Essalam à Salé, à l’inauguration d’une mosquée que le Souverain a bien voulu baptiser “Mosquée SA la Princesse Lalla Latifa» avant d’y accomplir la prière du vendredi.

L’inauguration de cet édifice religieux, en ce deuxième jour du mois sacré du Ramadan, traduit l’attention particulière qu’accorde SM le Roi, Amir Al-Mouminine, aux affaires religieuses et Sa volonté permanente de doter le Royaume de mosquées alliant fonctionnalité et esthétique, pour que la communauté des croyants puisse exercer son culte dans de bonnes conditions.

Réalisée selon les normes architecturales marocaines authentiques, la mosquée «SA la Princesse Lalla Latifa » dispose de toutes les commodités nécessaires aux fidèles et aux préposés au culte. Elle abrite ainsi deux salles de prière (hommes et femmes), une école coranique, des logements pour l’Imam et le Muezzin et des commerces. Sa conception architecturale concilie entre authenticité et modernité dans la mesure où elle respecte les principes d’efficience énergétique.

D’une capacité de plus de 1.800 fidèles, la nouvelle mosquée a été édifiée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques sur un terrain de 1.200 m2, avec une enveloppe budgétaire de 11 millions de dirhams.

Ce projet s’inscrit en droite ligne de la politique de l’Etat relative à la construction de mosquées dans le cadre d’un programme modulé en fonction des besoins des fidèles, veillant à garantir une répartition harmonieuse des lieux de culte à travers les différentes régions du Royaume.