SM le Roi et le Président congolais réaffirment leur détermination à consolider les relations bilatérales, pour en faire un modèle de coopération Sud-Sud interafricaine

lundi, 30 avril, 2018 à 20:34

Brazzaville – Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président congolais, M. Denis Sassou N’Guesso, ont réaffirmé leur ferme détermination à consolider les relations profondes maroco-congolaises pour en faire un modèle de coopération Sud-Sud interafricaine, selon le communiqué conjoint publié au terme de la visite officielle de SM le Roi en République du Congo.

Lors de cette visite, SM le Roi Mohammed VI et le Président Sassou N’Guesso ont eu des entretiens fructueux, au cours desquels, Ils ont procédé à un large échange de vues, marqué par la convergence des positions sur les relations bilatérales ainsi que sur des questions africaines et internationales d’intérêt commun, indique le communiqué.

Les deux Chef d’Etat ont souligné, à cette occasion, la nécessité de renforcer et de diversifier davantage la coopération bilatérale dans plusieurs domaines et d’enrichir le cadre juridique régissant les relations maroco-congolaises.

Ils ont souligné aussi le rôle clé des secteurs privés des deux pays dans la promotion du développement des relations bilatérales et donné, à cet effet, des orientations stratégiques pour que les opérateurs économiques marocains et congolais joignent leurs efforts pour asseoir un partenariat gagnant-gagnant.

A l’occasion de cette visite, SM le Roi Mohammed VI et le président Sassou N’Guesso ont présidé la cérémonie de signature de quatorze accords bilatéraux qui sont de nature à structurer la coopération entre gouvernements et hommes d’affaires des deux pays et procédé au lancement des travaux de construction d’un point de débarquement aménagé, au port de pêche de Yoro à Brazzaville.

D’autre part, les deux Chef d’Etat se sont félicités de l’ouverture de l’Ambassade du Maroc en République du Congo, qui constitue un levier de promotion des échanges et de coopération entre les deux pays.

SM le Roi Mohammed VI, qui a pris part en tant qu’invité spécial au 1er Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo, qui s’est tenu dimanche à Brazzaville, a salué le rôle joué par le Président Sassou N’Guesso au sein de la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et de la Région des Grands Lacs.

De son côté, le Président congolais a loué les avancées réalisées par le Maroc dans divers domaines et salué le leadership de SM le Roi Mohammed VI en matière de paix, de stabilité et de développement durable en Afrique.

M. Sassou N’Guesso s’est également félicité des efforts déployés par le Souverain pour la mise en œuvre effective du mandat qui Lui a été confié par ses pairs africains en tant que leader sur la question de la migration et salué la politique marocaine en la matière.