SM le Roi félicite l’Émir du Qatar à l’occasion de l’anniversaire de son accession au pouvoir

jeudi, 25 juin, 2020 à 12:28

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Émir de l’État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, à l’occasion de l’anniversaire de son accession au pouvoir.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de quiétude à l’Émir du Qatar, et de prospérité, de quiétude et de paix au peuple qatari.

A cette occasion, le Souverain réaffirme les liens solides d’amitié et de coopération unissant les deux pays, relations “que Nous œuvrons ensemble à renforcer et à développer, au bénéfice de Nos deux peuples frères”.