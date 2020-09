SM le Roi félicite le Président de Costa Rica à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

mardi, 15 septembre, 2020 à 11:32

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Costa Rica, M.Carlos Alvarado Quesada, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de santé et de bonheur à M.Quesada, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple costaricain ami.

Soulignant la qualité des relations d’amitié et de coopération qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Costa Rica, le Souverain a fait part de Sa détermination à œuvrer de concert avec le président costaricain en vue de consolider ces liens tant sur le plan bilatéral qu’au niveau des forums internationaux.