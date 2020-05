SM le Roi félicite le Président polonais à l’occasion de la fête nationale de son pays

dimanche, 3 mai, 2020 à 13:45

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime en Son nom propre et au nom du peuple marocain, au président Andrej Duda, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité, dans la sécurité, au peuple polonais.

SM le Roi se félicite, à cette occasion, des liens d’amitié et de coopération solide unissant les deux pays, ainsi que du niveau du dialogue et de consultation concernant différentes questions d’intérêt commun, réitérant Sa détermination à continuer d’œuvrer de concert avec le président polonais pour aller de l’avant dans ces relations distinguées et répondre aux aspirations communes et aux ambitions des deux peuples.