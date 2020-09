SM le Roi félicite le Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam à l’occasion de la fête nationale de son pays

mercredi, 23 septembre, 2020 à 11:22

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations au Roi Salmane Ibn Abdelaziz et Ses vœux les plus sincères au peuple saoudien de davantage de progrès et de prospérité sous la sage conduite du Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam.

Saluant les relations fraternelles distinguées qui unissent les deux pays, le Souverain réaffirme Sa ferme détermination à poursuivre “notre action commune” en vue de renforcer ces relations et de les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères.