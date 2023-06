SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président du Conseil des ministres de la République libanaise à l’occasion de l’Aïd Al Adha

jeudi, 29 juin, 2023 à 10:24

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président du Conseil des ministres de la République libanaise, Najib Mikati, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, M. Mikati exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans davantage de santé et de bonheur, et pour le peuple marocain frère dans le progrès, le bien-être et la prospérité.

Le président du Conseil des ministres de la République libanaise saisit cette occasion pour exprimer sa profonde considération pour les relations fraternelles liant les deux pays frères, faisant part de sa détermination constante à oeuvrer pour consolider et développer ces relations au service des intérêts des deux peuples marocain et libanais.