SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de l’État des Émirats Arabes Unis à l’occasion de la Nouvelle Année de l’Hégire

samedi, 31 août, 2019 à 23:23

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de l’État des Émirats Arabes Unis, SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, à l’occasion de l’avènement du Nouvel An de l’Hégire 1441.

Dans ce message, SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan exprime à SM le Roi ses chaleureuses félicitations, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la santé et le bonheur, pour le peuple marocain frère dans la prospérité et pour la Oumma arabe et islamique dans la gloire et la grandeur.