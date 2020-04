SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République du Yémen à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan

vendredi, 24 avril, 2020 à 18:24

Rabat – Sa majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Yémen, Abd Rabo Mansour Hadi, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président du Yémen exprime à SM le Roi ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour les Oummas arabe et islamique dans la gloire et le bien-être.

Le Président de la République du Yémen implore également le Tout-Haut de lever la pandémie de coronavirus des terres musulmanes et de l’ensemble de l’humanité, de prémunir, contre tout mal, le Royaume frère et de combler le Souverain de davantage de santé et de quiétude.