SM le Roi reçoit un message de félicitations du président turc à l’occasion de l’Aïd Al Adha

dimanche, 11 août, 2019 à 20:34

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

Dans ce message, M. Erdogan exprime, en son nom personnel et en celui du peuple turc, ses chaleureuses félicitations et ses sentiments les plus sincères au Souverain.

“Je saisis cette opportunité pour souhaiter d’Allah le Tout puissant santé et bonheur à Vous, Mon Cher Frère, et paix, sérénité, prospérité et bien-être au peuple marocain ami et frère”, écrit le Président de la République de Turquie dans son message.