SM le Roi reçoit un message de félicitations du Souverain du Bahreïn à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan

vendredi, 24 avril, 2020 à 18:06

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Roi du Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le Roi du Bahreïn exprime au Souverain ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux, implorant le Tout-Puissant d’accorder santé à SM le Roi et davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.

Le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa implore également le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour l’ensemble des peuples arabes et islamiques dans davantage de gloire et de succès.