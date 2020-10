2M consacre un épisode de l’émission “Kan Ya Makane” à la résistance au Moyen Atlas

mardi, 6 octobre, 2020 à 20:01

Casablanca – La chaîne de télévision 2M a consacré un épisode de son émission «Kan Ya Makane» à la résistance dans le Moyen Atlas et sa contribution au renforcement de l’esprit national dans toutes les régions du Maroc.

L’épisode, diffusé samedi dernier sous le titre “Spécial sur l’indépendance et la résistance”, a mis en avant l’apport du Moyen Atlas dans la lutte contre la colonisation française, la défense de l’unité et la souveraineté du Royaume et la résistance aux thèses coloniales visant à créer la discorde entre les différentes composantes de la société marocaine.