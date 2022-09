Le journaliste Abdellatif Mansour n’est plus

samedi, 10 septembre, 2022 à 0:53

Un colloque et une exposition sur “les relations maroco-saoudiennes d’hier à aujourd’hui” seront organisés les 14 et 15 septembre à Rabat, à l’initiative des Archives du Maroc, en partenariat avec la Fondation Darah du Roi Abdelaziz pour la Recherche et les Archives (Riyad).