Le Bureau de coordination de l’arabisation de Rabat publie le “dictionnaire terminologique Covid-19”

vendredi, 22 mai, 2020 à 18:41

Rabat – Le Bureau de Coordination de l’arabisation relevant de l’Organisation de la Ligue arabe pour l’éducation, la culture et la science (Alecso), a publié récemment un nouveau glossaire intitulé “dictionnaire terminologique Covid-19”, en vue d’unifier le lexique lié au nouveau coronavirus dans la région arabe.

Ce glossaire de 84 pages de volume moyen comprend 188 entrées en arabe, français et anglais, avec un index en arabe et en français.

Cette initiative vise à faire le point des termes les plus importants liés à la Covid-19 en usage dans les principaux articles scientifiques, les sites électroniques spécialisés et les revues scientifiques, ainsi qu’à effectuer un classement pour chaque terme selon la méthodologie adoptée dans l’élaboration des dictionnaires unifiés. Pour chaque terme en anglais est présenté le synonyme en arabe et en français, avec une brève explication de sa définition.

Il constitue, en outre, un outil scientifique pour un usage unifié des lexiques, mis à la disposition des personnes intéressées par les domaines sanitaire et épidémiologique.

Cette version préliminaire a été élaborée par Iman Kamil Ennasr, Idris Kasimi, Lina Idrissi Mellouli, Maria Chouiekh et Abdelhamid El Achkari El Bakdouri, sous la supervision du directeur du Bureau de coordination de l’arabisation à Rabat, M. Abdelfattah Lahjomri.

En publiant la première version numérique du “dictionnaire terminologique covid-19”, l’Alesco et son bureau de coordination de l’arabisation, continuent à déployer des efforts scientifiques pour suivre l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus, a souligné le directeur général de l’Alesco, Mohamed Ould Omar, dans l’introduction de ce dictionnaire.