Casablanca: “la marocaine des cultures patrimoniales”, une nouvelle association dédiée au patrimoine marocain

mardi, 12 janvier, 2021 à 16:50

Casablanca – Une nouvelle association qui s’intéresse au patrimoine marocain a été créée récemment à Casablanca, sous le nom “la marocaine des cultures patrimoniales”.

Un communiqué de l’association indique que cette initiative vise notamment à diffuser la culture patrimoniale marocaine parmi les générations futures et jeunes, à faire revivre les styles de la musique spirituelle marocaine aux niveaux local, national et international, et à perpétuer la culture patrimoniale chez les Marocains.