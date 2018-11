Le Chef du gouvernement reçoit une délégation du Conseil national de la presse

vendredi, 2 novembre, 2018 à 19:01

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a reçu une délégation représentant le Conseil national de la presse, vendredi à Rabat.

Lors de cette rencontre, M. El Otmani a mis l’accent sur les missions confiées à ce Conseil, à différents niveaux, particulièrement en ce qui concerne l’autorégulation du secteur de la presse et de l’édition, le développement de la déontologie du métier et autres activités qui régissent la pratique du métier du journalisme, indique le département du Chef du gouvernement dans un communiqué.

Le Chef du gouvernement a également réitéré sa disposition à apporter le soutien nécessaire au Conseil afin de développer le secteur du journalisme et de l’édition et d’ouvrir les voies d’un dialogue continu et constructif avec les représentants de ce secteur, conclut le communiqué.