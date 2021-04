Egypte : Vibrant hommage à une pléiade de femmes leaders du Maroc et du monde arabe

mercredi, 7 avril, 2021 à 14:33

Le Caire – Un vibrant hommage a été rendu, mardi au Caire, à une pléiade de femmes leaders, du Maroc et du monde arabe, lors d’une cérémonie, organisée dans le cadre de la 4è édition des “Oscars des femmes leaders”.

Initiée par l’association marocaine “Cultures sans frontières”, cette cérémonie dont une partie a été organisée par visioconférence pour permettre aux personnalités primées hors Egypte, notamment du Maroc, de suivre l’événement, s’est déroulée en présence de nombre d’intellectuels et de personnalités du monde de la culture, des arts et des affaires.

Parmi les personnalités honorées figurent la Marocaine Amal Bourquia, professeur en néphrologie, l’Egyptienne Mervat Tellawi, ancienne présidente du Conseil national égyptien de la femme, l’Emiratie Chahinaz Al Baskati, conseillère en planification et Samira Abdelaziz, membre du Sénat égyptien.

Lors de cette cérémonie, les organisateurs ont aussi rendu hommage aux artistes Jannat du Maroc, Nihal Abir et Hanane Chaouiki de l’Egypte, outre une pléiade de personnalités du monde de l’Art et des médias.

L’association “Cultures sans frontières” a décerné, à cette occasion, le titre d’”Ambassadrice du Sahara” à l’artiste marocaine Saida Charaf, en reconnaissance de son riche parcours artistique.

Cette édition a été dédiée aux icônes Touria Jabrane, Amina Rachid du Maroc et Rajae el Geddawy et Souad Hosni de l’Egypte, en reconnaissance de leur contribution artistique et culturelle, a souligné la présidente de “Cultures sans frontières”, Naima Badaoui.

Pour les personnalités du monde de la médecine et de la recherche scientifique, le vibrant hommage rendu intervient en reconnaissance de leurs sacrifices et efforts déployés tout au long de la pandémie de coronavirus, a-t-elle ajouté.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Badaoui a mis en avant le rôle de premier plan joué par les femmes dans l’édification d’une société d’équité et d’égalité, se disant fière des réalisations accomplies par ces femmes leaders.