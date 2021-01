Essaouira : Exposition-hommage à la mémoire des plasticiens de la Cité des Alizés disparus

jeudi, 21 janvier, 2021 à 20:18

Essaouira – Une exposition-hommage exceptionnelle dédiée à la mémoire d’un parterre de défunts artistes-peintres d’Essaouira est organisée, actuellement dans la Cité des Alizés, à l’initiative de la Galerie “La Kasbah” au grand bonheur des férus des beaux arts.

Cette exposition collective invite le public à admirer, sur les cimaises de ladite Galerie, une collection de toiles expressives réalisées par une pléiade de plasticiens hors-pair, tout en appréciant les styles et modes d’expression propres à ces artistes très talentueux, qui ont marqué de leurs empreintes et enrichi de leurs coups de pinceaux et créations, effrénées et pleines de passion, la vie artistique et culturelle aussi bien souirie que nationale, tout en léguant à la postérité un magnifique héritage d’art pictural inestimable.