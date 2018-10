Festival Flamenco Maroc : Un spectacle inédit de chant et de danse à Oujda

mardi, 23 octobre, 2018 à 16:13

Oujda- Le public Oujdi a été gratifié, lundi soir au Théâtre Mohammed VI, d’un spectacle de chant et de danse inédit qui puise son essence dans le patrimoine artistique et musical marocain et espagnol et ce, dans le cadre de la troisième édition du Festival Flamenco Maroc.