Festival international du court métrage du Souss à Aït Meloul : lancement des inscriptions à la 13è édition

lundi, 1 février, 2021 à 13:02

Partant du rôle écologique fondamental des zones humides comme régulateurs du régime des eaux et en tant qu’habitants d’une flore et d’une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d’eau”, les parties signataires de la Convention de Ramsar entendent par le biais de ce traité enrayer la dégradation ou la disparition, à court, moyen et long termes, de ces zones qui demeurent à bien des égards “un lieu de vie” à fonctions multiples.