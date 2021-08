“Figures de la presse marocaine”, une nouvelle parution de la MAP

lundi, 9 août, 2021 à 9:58

Rabat – L’Agence marocaine de presse (MAP) vient de publier “Figures de la presse marocaine”, un annuaire biographique des journalistes ayant marqué la scène médiatique nationale, qui se veut une contribution à «une étude sociologique» et «une typologie structurée» des hommes de la presse marocaine.

Réalisé par Driss Ajbali, le médiateur de la MAP, “Figures de la presse marocaine” est un travail de fond qui cadrait parfaitement avec les nouvelles missions de la MAP, celles d’accompagner le secteur médiatique par la connaissance, le savoir et la recherche, souligne le Directeur Général de l’Agence, Khalil Hachimi Idrissi, qui a préfacé l’ouvrage.

Sur le fond, il y a matière dans ce livre à faire «une sociologie du journaliste marocain. Une typologie structurée des hommes de presse, une étude sur leurs trajectoires diagonales ou une thèse universitaire sur leur impact sur la vie institutionnelle du pays, la transition démocratique ou le débat public», souligne M. Hachimi Idrissi, qui a intitulé sa préface «un travail herculéen».

Ce projet «titanesque» est réalisé par le médiateur de la MAP, un auteur qui a du talent et qui possède le sens de la mesure et de la pondération. Il a réussi dans cet exercice, note M. Hachimi Idrissi.

M. Ajbali, estime-t-il, “a eu le courage de faire un choix. Celui de ne pas se cacher derrière une pseudo objectivité inatteignable mais d’assumer une subjectivité honnête qui le rapproche des sujets traités”.

«Parler du journaliste marocain est une gageure. Lui, il parle de tout. Mais de lui, personne ne parle, y compris lui-même», souligne, pour sa part, l’auteur du livre.

“En dehors des productions publiées et des journalistes les plus connus, il faut être un sioux pour suivre les empreintes de la plupart d’entre eux. Sérieuse lacune que la présente initiative de la MAP, faut-il l’espérer, aidera à amoindrir”, écrit-il.

M. Ajbali estime que l’ambition initiale, assignée à la démarche, modeste en soi, était de parler des journalistes marocains et pourquoi pas, par cette initiative, leur rendre, en quelque sorte, un hommage, précisant qu’en cherchant à écrire des histoires singulières, des parcours individuels, on butte obliquement sur l’histoire d’une profession et, en filigrane, sur l’histoire politique du Maroc, d’après indépendance.

«L’histoire du journalisme, dans notre pays, est intimement liée à son histoire politique», soutient-il.

De Format moyen, “Figures de la presse marocaine” (493 pages) compte les portraits de 230 journalistes qui ont marqué le paysage médiatique et de la presse marocaine depuis l’indépendance. Journalistes de la presse écrite, mais également de la télévision et de la radio et de l’Agence marocaine de presse, tout le gotha de la presse marocaine y trouve une place pour à la fin donner une réelle lecture dans l’histoire du Maroc à travers le vécu de tout ce monde.