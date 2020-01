La HACA participe à l’édition 2020 du Salon de la Radio et de l’Audio Digital à Paris

dimanche, 26 janvier, 2020 à 10:28

Rabat – Une délégation de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle (HACA), conduite par sa présidente, Mme Latifa Akharbach, a pris part, du 23 au 25 janvier à Paris, au Salon de la Radio et de l’Audio Digital.

Cette mission s’inscrit dans le cadre des attributions de cette institution en matière de veille professionnelle et technologique, indique un communiqué de la HACA, soulignant que ce salon, marqué par la participation de plusieurs milliers de professionnels et de visiteurs, se positionne aujourd’hui comme le premier rendez-vous professionnel dédié aux questions technologiques et stratégiques de la radio en Europe.

Les promoteurs de cet évènement ont déclaré lors de l’ouverture de l’édition 2020, que la réflexion stratégique était de plus en plus présente dans l’agenda de cet évenement au cours duquel une centaine de débats et de tables rondes ont été organisés avec la contribution de décideurs médias, du régulateur français de l’audiovisuel, du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de journalistes, d’organismes de mediametrie, d’instituts de sondage et de représentants des milieux industriels et technologiques liés à la radio et à l’audio-digital, relève-t-on de même source.

Après avoir mis à l’honneur le Québec (2014), la Suisse (2015), la Belgique (2016), l’Angleterre (2017), les pays scandinaves (2018), ou encore l’expérience des Etats ibériques (2019), le Salon, ouvert uniquement aux professionnels, a mis le focus cette année sur l’expérience de l’Allemagne et de l’Autriche en la matière, note la HACA .

Les nombreux panels, masterclass et conférences organisés avec une forte présence européenne, ont mis le focus notamment sur les défis économiques et professionnels induits par la transition numérique de la radio, les innovations et les avantages de la Radio numérique terrestre, DAB+, les nouvelles expressions de la proximité pour le média radio, les besoins en formation de l’écosystème radiophonique, la radio de proximité face aux réseaux sociaux, les perspectives de monétisation des podcasts et les nouveaux formats des produits radio.

La délégation de la HACA était composée également de M. Ali Bakkali et Mme Badia Erradi , membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, M. Benaissa Asloun, directeur général de la HACA, ainsi que M. Younes Erbati, manager au Département Etudes et Développement, conclut le communiqué.