La culture est la solution durable qui pourra endiguer l’obscurantisme des consciences individuelles

vendredi, 20 avril, 2018 à 23:29

Marrakech – La culture est la solution durable qui pourra endiguer l’obscurantisme des consciences individuelles, a souligné vendredi soir, à Marrakech, le président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc et figure emblématique de la scène artistique et culturelle nationale et internationale, Mehdi Qotbi.