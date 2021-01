L’agence MAP primée à Essaouira

dimanche, 31 janvier, 2021 à 9:54

Essaouira – L’Agence Marocaine de Presse (MAP) a été primée, samedi soir à Essaouira, lors d’une cérémonie organisée en hommage à plusieurs personnalités et institutions nationales et étrangères, qui se sont illustrées dans divers domaines et ont marqué de leur présence l’année 2020, qui a été une année exceptionnelle à tous les niveaux en raison de la crise sanitaire sans précédent induite par la Covid-19.

Initiée par le groupe médiatique “Minbar Essaouira”, le Centre international des activités juridiques et institutionnelles et le Centre international de formation professionnelle, de coaching et d’accompagnement, cet événement, qui est à sa 3ème édition, s’est déroulé dans le strict respect du protocole sanitaire et des mesures préventives en vigueur pour enrayer la propagation de la pandémie.

A cette occasion, un Prix a été remis à la MAP, au nom de son Directeur Général, M. Khalil Hachimi Idrissi, en signe de reconnaissance des énormes efforts déployés par cette institution nationale pionnière qui ne cesse de jouer un rôle leader et central sur les scènes médiatiques nationale, continentale, régionale et internationale dans un contexte en constante mutation.

Cette distinction se veut aussi le témoignage éloquent, par les organisateurs, de leur gratitude pour le grand travail accompli par l’Agence tout au long de l’année écoulée et sa contribution très significative aux efforts de lutte contre la Covid-19, à travers la publication des informations vérifiées et crédibles liées au nouveau coronavirus, en vue de tenir l’opinion publique informée des développements concernant cette pandémie au Maroc et dans le monde, ainsi que des mesures prises ou à prendre contre la propagation du virus, à la faveur du professionnalisme avéré de ses équipes dans ses 12 pôles régionaux et de son réseau très étoffé de pôles et de correspondants à l’international.

Cette reconnaissance constitue également une parfaite illustration de l’engagement infaillible et résolu de la MAP en tant qu’acteur médiatique stratégique et incontournable, qui a su s’ériger en une agence du 21è siècle et s’affirmer comme source irréversible de l’information fiable en temps réel, à même de contrecarrer toutes les “fake news” véhiculées par d’autres outils de communication et supports d’information, notamment en temps de pandémie.

Lors de cette cérémonie, d’autres Prix ont été également attribués à plusieurs institutions et personnalités nationales qui se sont distinguées en 2020, à savoir les Forces Armées Royales (médecine militaire), les Forces Auxiliaires (secteur de la médecine), le ministère de l’Intérieur (agents des autorités locales), le ministère de la Santé, représenté à cette occasion par la directrice régionale du ministère à Marrakech-Safi, Mme Lamia Chakiri, le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire, la Présidence du ministère public, le ministère d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des relations avec le parlement, le Directeur général de la Sûreté nationale, Directeur général de la Surveillance du Territoire national, Abdellatif Hammouchi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, Moulay Hafid ElAlamy, le journaliste feu Salaheddine El Ghomari et l’entraîneur de l’équipe du Raja de Casablanca, Jamal Sellami.

Un parterre de personnalités étrangères s’est vu décerner, lui aussi, des prix à cette occasion, à l’instar de MM. David T. Fischer, ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Ali Salem Al Kaâbi, ancien ambassadeur des Emirats arabes unis à Rabat et Abdu Razzaq Guy Kambogo, ancien ambassadeur du Gabon au Maroc, de Cheikh Khalifa Ben Eid Al Thani, de la Fondation qatarie Cheikh Eid de bienfaisance, et de l’homme de médias saoudien, Ahmad Al Shugairi.

A l’échelle de la province d’Essaouira, d’autres prix ont été remis au délégué provincial de la santé, Dr. Zakaria Aït Lahcen, et aux corps de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté nationale, des Forces auxiliaires et de la Protection Civile pour leurs efforts soutenus et leur dévouement au service de la protection de la santé et de la sécurité de la population.

Dans une allocution de circonstance, le président du comité d’organisation, Youssef El Mourih, a mis en évidence l’importance de la tenue de cet événement, qui souffle cette année sa troisième bougie, malgré les défis et les circonstances difficiles que traverse le Royaume, à l’instar du monde entier, en raison de la crise sanitaire induite par la propagation de la Covid-19.

Cette cérémonie, a-t-il souligné, tend à consacrer la culture de la reconnaissance et de la gratitude envers tous ceux et celles ayant rendu des services louables pour la défense des causes de la Patrie et des citoyens, se disant convaincu que cette culture restera le fil d’Ariane de l’action menée par les organisateurs au service des intérêts du Royaume.

Il a, en outre, tenu à saluer tous les départements gouvernementaux pour leurs efforts constants déployés tout au long de l’année écoulée, sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, aussi bien sur les plans sanitaire et diplomatique que militaire, ce qui a permis au Royaume de figurer parmi les pays ayant réussi à relever, avec efficacité et efficience, tous les défis auxquels le monde a été confronté dans le sillage de cette crise sanitaire exceptionnelle.

Malgré la pandémie, a relevé M. El Mourih, 2020 a été une année très spéciale pour le Maroc au vu des succès retentissants et successifs, engrangés par le Royaume sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

De leur côté, des responsables parmi les récipiendaires de ces distinctions, présents lors de cette cérémonie, ont salué l’organisation de cet événement et se sont félicités de cette noble initiative louable qui tend à ancrer cette culture de la reconnaissance, en célébrant des personnalités et des institutions qui ont œuvré tout au long de l’année passée, avec abnégation et négation de soi, pour la lutte contre la pandémie et la préservation de la sécurité de la population et du pays.

Cet acte hautement symbolique, ont-ils ajouté, se veut à la fois un honneur et une responsabilité, mais davantage une responsabilité pour continuer sur la même lancée, avec autant d’engagement, en vue d’être toujours à la hauteur des aspirations et des attentes des citoyens et de l’ensemble des composantes de la société dans tous les domaines, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.