L’Agence marocaine de presse lance un nouveau site d’information dédié aux jeunes

lundi, 1 février, 2021 à 14:40

Rabat – L’Agence marocaine de presse (MAP) a lancé, lundi, un nouveau site d’information “dibnews.ma” ayant pour ambition de devenir un média de référence pour les jeunes âgés entre 15 et 35 ans.

En effet, le site “DIB News” (Digital Information Broadcast) est destiné principalement à une population urbaine qui cherche des plateformes pour révéler sa créativité et son talent.

Partant du constat que les médias sont peu inclusifs en matière de jeunesse, “DIB News” cherche à remédier à ce manque en offrant un produit médiatique qui privilégie la créativité et l’expression, en abordant des sujets et des thématiques relatifs aux attentes des jeunes, avec un langage simple et accessible et un ton amical.

Aussi, DIB News a pour objectifs de mettre en avant les expériences sociales et humaines abouties, encourager les créateurs de contenu et accompagner des mouvements d’idées, des courants modernes tout en priorisant l’art contemporain, à savoir les arts plastiques, la musique, la littérature, la photographie, le théâtre, le cinéma…

Pour mener à bien sa mission, le site d’information “dibnews.ma” offre des vidéos, conformes aux normes professionnelles, qui ne dépassent pas les trois minutes. Il s’agit d’interviews, documentaires, tutoriels… qui sont diffusés sur l’ensemble des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube…).

L’ensemble du contenu de DIB News est conçu par un groupe de jeunes journalistes et techniciens de la nouvelle génération qui tiennent à enrichir l’ensemble des plateformes de ce média d’information par des programmes relatifs aux problèmes, ambitions et aspirations de la jeunesse marocaine.

Le lancement du nouveau site DIB News consacre l’orientation de la MAP en matière de multimédia, faisant d’elle un acteur incontournable dans le paysage médiatique national et ce grâce aux efforts entrepris durant ces dernières années dans le cadre d’une vision stratégique claire et précise pour en faire de la MAP une agence du 21è siècle.